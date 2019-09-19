425 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Bakan Selçuk, "Sadece bu yılın ilk altı ayında bin 194 hak sahibimizin ataması yapıldı. Bugün kamu kurumlarımıza yerleşecek 425 kardeşimizle beraber bu sayı bin 619'a, ulaştırmış olacağız. 1995'ten bu yana da kamu kurumlarına 42 bin 537 hak sahibini yerleştirmiş olacağız. Bu rakamlar AK Parti Hükümetlerimizin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerde gösterdiği hassasiyetin, size olan yakınlığımızın da bir göstergesi aynı zamanda. Biz istiyoruz ki sizler daha müreffeh daha mutlu bir yaşam sürün. Bunu da vatanımıza olan hizmet aşkımızın bir gereği olarak yapmaktayız" diye konuştu.