Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirdik.

BM Genel Kurul Başkanlığı için Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz.

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamam. ABD malum bizim stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz, uzun yıllardır da bu ortalığı devam ettiriyoruz. Şu anda da aynı noktadayız. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine verdiği desteği görmüyor olmamız mümkün olamaz. Bunu Sayın Trump'la paylaştım. Biz paramızla sizden bu araç gereci alamıyoruz ama siz terör örgütlerine bunları veriyorsunuz.



ERDOĞAN'DAN SDG TEPKİSİ



Bizimle ilgili yalan propagandalarla DEAŞ'a tavrımızın olmadığı söyleniyor. Oysa ki biz açık bir mücadele verdik. Şimdi yeni bir örgüt çıktı ve SDG bir kılıf, bunun PKK/YPG'den bir farkı yok.

Özellikle Suriye'nin kuzeyinde bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak, gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerekiyor. Buraların sahipleri de Araplardır.

Başkan Erdoğan: "Uydurma örgüt çıkarıldı, SDG. Bu aldatmaca, bir kılıf"

BU DURUMU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Patriot'lar konusuyla ilgil Trump telefon görüşmemizde "Gündeminizde mi? diye sorunca söyledim. Şartlar eğer uygun olacaksa "Biz sizden bunları alabiliriz" dedik. Ama F35'leri de görmezden gelemeyiz. Bu arada bir F35'lerde müşteri değiliz. Ortağız. Bazı parçalarını biz üretiyoruz. Bu sebeple bu durumu da görmezden gelemeyiz.

Şu an BM'de 196 ülke görünüyor. Neden sadece 5 ülkenin ağzına baksın bu 196 ülke. BM b Suriye, Arakan, İsrail meselelerini çözemiyor. Bir İsrail konusunu hala çözememiştir. BM'nin aldığı kararları İsrail kabul etmiyor. Önce bunun cevabını versinler bize.

ARTI ŞOFÖR DE SİGARA İÇEMEYECEK



Ben yolda görüyorum, takside şoför araç kullanırken sigara görüyor. Ben bunları görünce uyarıyorum. Bundan sonra yazılı olarak da belirlenecek ve artık şoför de sigara kullanamayacak. Aracı kullanan da yolculuk eden de sigara kullanamayacak. Nargile ile ilgili de adımlar atacağız. Nargile sigaradan daha zararsızdır diyenler saflığa yatıyor. Nargile sigaradan daha zararlıdır.

Başkan Erdoğan: "Artık şoför de sigara içemeyecek"

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

FOX TV'yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun. Kılıçdaroğlu hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı buranın satın alma veya satma böyle bir şey olmadığını söylüyor. Hukukta bir kaide var önce bunu öğreneceksiniz. Müddei iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Kılıçdaroğlu önce Arifiye satılmış mıdır satılmamış mıdır bunu ortaya çıkarması lazım. Burası kiraya verilmiştir. Biz bir işi yaptığımızda ülkemiz bundan ne kazanır buna bakarak yaparız. Ne işçi ne de memur çıkarılmıştır. Fakat Bay Kemal hayatını bu tarz yalanlar üstüne kurduğu için bana ne getirir diye düşünüyor. Bu zat belediyelerden kimse çıkarılmayacak çıkarılırsa bunlar bana gelsin demedi mi? Bütün belediyelerde işçiler kapıya konuyor. Ne oldu? Bunlarla ilgili FOX bir haber yapıyor mu? FOX, işçi emekçi arkadaşlarımızın yanında duruyor mu? Önce yayın politikasını bir kez FOX'un değiştirmesi lazım. Partimin sözcüsü Kılıçdaroğlu'na gereken cevabı verdi. Ama hiç aynı yerde tökezleyip duruyor.

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Hayatını yalan üzerine düzenlemiş olan bir siyasidir