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: yeni yargı paketini 'ye sundu

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, taslak metnini Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a teslim etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 12:15
Son dakika: AK Parti yeni yargı paketini CHP'ye sundu

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını CHP'ye iletti. AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra CHP'ye de iletti.

15 AYRI KANUNDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü. Taslak metni CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç teslim aldı.

Son dakika: AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

İYİ PARTİ'YE DE SUNULACAK

AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak.

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Son dakika: AK Parti yeni yargı paketini CHP'ye sundu
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