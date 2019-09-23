Son dakika: AK Parti yeni yargı paketini CHP'ye sundu

AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını CHP'ye iletti. AK Parti, Yargı Reformu ve Strateji Belgesi olarak bilinen değişiklik taslak metnini, MHP'den sonra CHP'ye de iletti.

15 AYRI KANUNDA DEĞİŞİKLİK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 38 maddeden oluşan ve 15 ayrı kanunda değişiklik öngören taslak metnini, CHP'ye götürdü. Taslak metni CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç teslim aldı.

İYİ PARTİ'YE DE SUNULACAK

AK Parti, önümüzdeki hafta taslak metnini İYİ Parti grubuna da sunacak.