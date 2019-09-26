Başkan Erdoğan'dan darbecilere karşı net tavır! Darbeci Sisi'nin olduğu masaya oturmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'na katıldı. BM Genel Kurulu'nda dünyanın gündemine damga vuran bir konuşmaya imza atan Başkan Erdoğan, Trump'ın masasında, Muhammed Mursi'yi darbe ile devirerek başa gelen Mısır'ın lideri Sisi'yi görünce salona girmedi.

Başkan Erdoğan, Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi görünce salona girmedi

"SİSİ'YLE AYNI MASADA OTURMAM" DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM) gerçekleştiği New York'ta, darbeye ve darbecilere karşı tarihi bir tavır ortaya koymuştu. Erdoğan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe Sisi'yle aynı masaya verildiği için katılmamış ve "Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştıramam" diyerek tepkisini ortaya koymuştu.

#OurVoiceErdogan

Başkan Erdoğan, BM'de liderlere seslendi. "Dünya 5'ten büyüktür. Bir tarafta lüks bir tarafta açlık olmaz" dedi.

Twitter'da #OurVoiceErdogan başlıklı paylaşımların sayısı yüzbinleri geçti. Milyonlar Erdoğan'ın İsrail işgalini gösteren karelerini paylaşıp övgüler dizdi.

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından BM Genel Kurul Heyet Başkanlarına verilen yemeğe katıldı.

SİSİ'NİN OLDUĞU MASAYA OTURMADI



AHLAKSIZLIKTIR

Erdoğan, BM'de Türkiye ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinliğe iştirak etti. Erdoğan, şunları söyledi:



BATIYI KİMSE HESABA ÇEKMEDİ:Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan, İslam düşmanlığı ve ırkçılığın en yaygın aracıdır. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'yı kimse hesaba çekmedi. Normalleştirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez de lanetliyorum.



KEŞMİR MESAJI: Şu anda Hindistan'ın, Azad Keşmir'de geldiği noktanın tanımı mümkün değil. Adeta Azad Keşmir bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Giriş, çıkış adeta yasak durumunda. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını ben düşünemiyorum, anlamak, anlatmak istemiyorum. Geldiğimiz nokta Azad Keşmir'deki gelişmelerle pek hayra alamet değil. Özellikle BM, Avrupa konseyi ve İİT gibi kuruluşların çatıları altında girişimlerimizi somutlaştırmalı ve sonuç odaklı bir yaklaşım benimsemeliyiz.



BÜYÜK BİR İFTİRA: Barış dini olan İslamı terörle bir araya getirmek kusura bakmayın çok çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyor.