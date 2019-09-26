Türkiye evlat nöbeti için ayakta

Edirne'den Kars'a 81 ilde dün, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine destek günüydü. Çoğunluğu kadın olan STK temsilcileri "Anaların ahı terörü bitirecek. Teröre lanet annelere destek" pankartlarıyla meydanlara aktı. Okunan ortak bildiride "Annelerin direnişi teröre en büyük darbeyi vuracak. Tarih, bu onurlu duruşu saygıyla yazacak. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin yanında olmak boynumuzun borcu" denildi.







SESSİZ ÇIĞLIK

Şehit annelerinin de katıldığı gösterilerde hain örgüt PKK'ya lanet yağdı. Kadınlar "Beşiği sallayan dünyayı sallar. Diyarbakır'dan yükselen sessiz çığlık, teröre karşı güçlü bir sese dönüştü" diye konuştu. İstanbul'da KADEM, TÜRGEV, TÜGVA, Türk Gençlik Vakfı, 15 Temmuz Derneği'nin de yer aldığı 68 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda buluştu. Üzerinde "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Teröriste lanet, annelere destek" dövizleri taşıyan kadınlar, "Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz", "Yavrumu verin" pankartları açtı.





Kilis



Ortak basın açıklamasında "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir.





Erzurum



İŞÇİLERDEN DESTEK

İstanbul'daki etkinliğe, bir süredir işten çıkarıldıkları için belediye binası önünde eylem yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri de destek verdi. İşçiler, destek için "İşçi, anne omuz omuza", "Direnen anneler yalnız değildir", "Kahrolsun PKK", "Askere, polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı.





İzmir



Trabzon'da ise 20 sivil toplum kuruluşu, şehit anneleri ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet parkında toplanarak annelere destek verdi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 16 Ocak 2017'de şehit olan polis memuru Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan, "Bu işi çözerse anneler çözer. Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanındayız" dedi. Ayşegül Arslan ise, "Yüreği yanan anneler tehditlere aldırmadan nöbetlerine devam ediyorlar. Biz anneler nerede olursak olalım yüreği yanan annelerin direnişine destek olacağız" dedi.





Muş



Bolu'da Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadın sivil toplum örgütleride HDP-PKK terör ortaklığına lanet okudu. İzmir Konak Meydanı'nda kadınlar, "Terörü anneler bitirecek" yazılı döviz taşıdı. Şırnak'ta Hakkari'de, Rize'de, Konya'da, Denizli'de, Afyon'da, Bursa'da, Balıkesir'de, Karabük'te, Kilis'te meydanlar Türk bayraklarıyla teröre lanet okuyanlarla doldu.



Özgür ÖZDEMİR - Kasım ŞAHİN - Abbas ÇAKAR - Ali FAİK ATAY - Mehmet YILDIRIM - Emre BAŞKIRAN - İhsan TUNÇOĞLU - Şaban YILMAZ /SABAH

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