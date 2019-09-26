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Kriz merkezinde açıklama yapılıyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 20:14
Kriz merkezinde açıklama yapılıyor

KRİZ MERKEZİNDE AÇIKLAMA YAPILIYOR

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Depremde 172 binada çatlak oluştu

VALİ YERLİKAYA'DAN TATİL AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte meydana gelen depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarında eğitim öğretimin yarın tatil edileceği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğunu ve söz konusu paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

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Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. Söz konusu paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Okul ve kurum müdürlüklerinden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 7 bin 60 okulda tarama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yerlikaya, saat 20.00'de konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını kaydetti.

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Kriz merkezinde açıklama yapılıyor
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