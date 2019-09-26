Yaşlı adamı FETÖ ile korkutup dolandırdılar

Bartın'da yaşanan dolandırıcılık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Dolandırıcılık şebekesinin 65 yaşındaki N.Ş. isimli vatandaşı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı, yaşlı adama FETÖ operasyonunda kimlik bilgilerin kullanıyor dediği öğrenildi. Şüpheliler bunun üzerine acil olarak N.Ş.'nin kendilerine para göndermesini ve bu şekilde kurtulabileceğini söyledi.

Korkan N.Ş. hemen kredi çekti ve oğlunun düğün parasını da üzerine koyarak yaklaşık 50 bin lirayı şüphelilerin verdiği hesaba gönderdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şanlıurfa merkezli olduğu tespit edilen şebeke üyelerinin İstanbul'da da üyeleri olduğu tespit edildi. Şüpheliler İstanbul'dan parayı çekecekleri esnada Bartın Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden ele geçirilen para N.Ş.'ye teslim edilirken emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.