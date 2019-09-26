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Yaşlı adamı ile korkutup dolandırdılar

’da yaşayan 65 yaşındaki N.Ş. dolandırıcılık çetesinin son hedefi oldu. ' operasyonlarında kimliğin kullanılıyor' yalanı üzerine oğlunun düğün parası dahil yaklaşık 50 bin lirayı dolandırıcıların hesaplarına yatıran yaşlı adam dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Şüpheliler parayı çekecekleri esnada suçüstü yapılarak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 12:37
Yaşlı adamı FETÖ ile korkutup dolandırdılar

Bartın'da yaşanan dolandırıcılık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Dolandırıcılık şebekesinin 65 yaşındaki N.Ş. isimli vatandaşı arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı, yaşlı adama FETÖ operasyonunda kimlik bilgilerin kullanıyor dediği öğrenildi. Şüpheliler bunun üzerine acil olarak N.Ş.'nin kendilerine para göndermesini ve bu şekilde kurtulabileceğini söyledi.

Korkan N.Ş. hemen kredi çekti ve oğlunun düğün parasını da üzerine koyarak yaklaşık 50 bin lirayı şüphelilerin verdiği hesaba gönderdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şanlıurfa merkezli olduğu tespit edilen şebeke üyelerinin İstanbul'da da üyeleri olduğu tespit edildi. Şüpheliler İstanbul'dan parayı çekecekleri esnada Bartın Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden ele geçirilen para N.Ş.'ye teslim edilirken emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Yaşlı adamı FETÖ ile korkutup dolandırdılar
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