Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Üretimi genişletmek için ilk olarak bir dönümlük sera hazırladığını anlatan Doğan, "Bu bir dönümden sonra 4 ve 5 dönümlük arazilerim var. Yavaş yavaş üretimi arttıracağım. Ortalama yılda 40-50 bin liralık bir para kazanıyoruz. İlerleyen süreçte bu rakam artacak. İlk yılda bin adet , sonra artarak 10 bin adete kadar çıkıyor.



