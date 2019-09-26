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meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Mersin'de sebzeye alternatif olarak meyvesi yetiştiren üretici, otellerin talebini ancak karşıladığını söyledi. Üretici Arif Doğan bir dönümlük serada yıllık kazancının 40 bin lirayı geçtiğini belirtti.

İHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 26.09.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 11:58
Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Erdemli ilçesine bağlı Karakeşli Mahallesinde meyvesi yetiştiriciliğine başlayan üretici Arif Doğan, sebze yetiştiriciliği yaptığını ancak bunun beklediği kadar kazançlı olmadığını ifade etti.

Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Doğan, "Daha kazançlı bir üretim için internetten araştırma yaptım. meyvesi ile tanıştım. Üretiminin nasıl yapılacağı, bakımının neler olduğunu araştırdım. Evimin damında üretime başladım, sonra çoğaltımını yaptım" dedi.

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Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Üretimi genişletmek için ilk olarak bir dönümlük sera hazırladığını anlatan Doğan, "Bu bir dönümden sonra 4 ve 5 dönümlük arazilerim var. Yavaş yavaş üretimi arttıracağım. Ortalama yılda 40-50 bin liralık bir para kazanıyoruz. İlerleyen süreçte bu rakam artacak. İlk yılda bin adet , sonra artarak 10 bin adete kadar çıkıyor.

Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Meyve arttıkça kazancımızda yükseliyor. Ortalama tanesi 15 ila 20 lira arasında. İstanbul, Ankara, Antalya, Erzincan gibi illere, özellikle de otellere istek olduğunda paketleyip kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu.

Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Talep üzerine üretimi arttırmak için yeni sera kuracağını dile getiren Doğan, "Seramızdaki meyvelerin şu an tamamı satıldı. Bunun olgunlaşmasını ve kızarmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı

Üretici Arif Doğan'ın yeni hedefi ise diğer çiftçilerinde meyvesi üretimine katılıp meyvenin ihracatını yapmak.

Ejder meyvesiyle tanışan üretici kazancını katladı
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