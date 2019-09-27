FETÖ’nün sandığa sızdığı belgelendi

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde sandık kurullarında görev yapan ve FETÖ'den haklarında dava açılan sanıklarla ilgili ayrıntılar netleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamelerde "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği" ve "örgüte yardım" ile suçlanan isimlerin örgüt ilişkisi deşifre edildi. Sanıkların Bylock kaydından Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmalarına, ihbarcı veya tanık ifadelerinden FETÖ'ye ait işyeri, dernek, sendika ve STK'lardaki kayıtlarına kadar tüm deliller sıralandı.



10 AYRI DAVA

31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında 7, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 ayrı dava açılmıştı. Anadolu yakasındaki Kadıköy ve Ataşehir'deki sandıklarda görev yapan 41 sandık başkanı ve üyesi "görev ihmali" ile suçlanırken, Avrupa yakasında il ve ilçe seçim kurulu çalışanı 37 kişiye FETÖ'den dava açılmıştı.



BYLOCK KULLANICISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin bulunduğu 37 şüpheli hakkında açılan 7 ayrı FETÖ davasının ayrıntıları ortaya çıktı. Bu davalarda, tutuksuz yargılanan sanıklardan 3'ü "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak", 34'ü ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ile suçlandı. 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen sanıkların FETÖ ile ilişkilerine detaylı bir şekilde savcılığın iddianamelerinde yer verildi. İddianamelerde, sanıkların bazılarının örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcı olduğu, bir çoğunun ise FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki darbe girişiminin ardından örgüte ait Bank Asya'yı batmaktan kurtarmak için elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla para yatırdıkları aktarıldı. Sanıklardan çoğunun FETÖ'ye ait işyerlerinde SGK kaydı bulunduğu, yine örgüte ait dernek, sendika ve STK'lar da üyelikleri olduğu, bazıları hakkında ise ihbar veya tanık ifadeleri olduğu aktarıldı.

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İŞTE O İSİMLER

FETÖ'yle ilişkili olduğu belirtilen o sandık görevlilerinden bazıları şöyle:

Ahmet Ç.: Bylock kullandığı tespit edildi. Bank Asya'ya Aralık 2013'te 20 bin 400 lira yatırdı.

Mesut K.: Bylock kullanıcısı. 2011'de Bolu'da FETÖ'cülerle birlikte konakladı.

Ramazan Ş.: Resul İ. isimli şahıs, Ramazan Ş.'nin sohbet imamı olduğunu anlattı. FETÖ'ye ait 5 ayrı vakıf ve STK'da SGK kaydı tespit edildi.

İlhami P.: Örgütün tepe yönetimiyle 37 kez irtibatı bulundu. Örgüte ait Sürat Kargo'da SGK kaydı çıktı. Bank Asya'ya para yatırdı, Cihan Medya, Asya Emeklilik, Kimse Yok Mu Derneği ve Işık Sigorta'ya para transferi yaptı.

Sakine A.K.: Kimse Yok mu Derneğinde 8 yıl sigortalı çalıştı. Örgütün bir tepe yöneticisiyle 2013-2015 arasında 50'den fazla görüşme yaptı. Bank Asya'ya para yatırdı.

Soner K.: Örgüte ait 3 farklı eğitim şirketinde sigortalı çalıştı. Bank Asya'ya para yatırdı, 2012'de FETÖ şüphelileriyle yurt dışına çıkış ve giriş kaydı tespit edildi.

Suat A.: Örgüte ait şirketlerde çalıştı, örgüt bağlantılı sendikaya üye oldu. Bankaya para yatırdı, başka şirketlere de para aktardı.

Yaşar D.: Bank Asya'da 55 bin lira hesap artırımında bulundu. Samanyolu, Kanaltürk, Yumurcak, Bugün TV gibi FETÖ'nün televizyon kanalarının Digitürk'ten çıkarılması üzerine aboneliğini iptal ettirdi.

Zafer Y.: 2006-2014 yılları arasında örgütle bağlantılı Özel Kaynak Eğitim A.Ş isimli firmada SGK kaydıyla çalıştığı, örgütle bağlantılı Pak Eğitim İş Sendikası üyesi olduğu tespit edildi. 2014 yılı birinci yarısında 17 bin lira yatırdı. Cihan Medya ve Özel Işık Eğitim A.Ş isimli şirketlere para transferleri belirlendi.

Ali A.: 2014'te, Bank Asya'daki hesabına yaklaşık 37 bin lira yatırdı.

Sadık E.: 2004-2011 yıllarında Kimse Yok Mu Derneğinin SGK'lı çalışanıydı. 2010 yılında başka FETÖ şüphelileriyle aynı tarih aralığında yurtdışı giriş-çıkış yaptı. Cihan Medya, Işık Sigorta, Asya Emeklilik, Işık Yayıncılık, Kimse Yok Mu Derneğine çok sayıda para transferi tespit edildiği. 2014 yılı ilk yarısında 53 bin, ikinci yarısında 47 bin lira hesap artırımında bulundu. İhbarcı B.B.A., Alo 140 Terör İhbar Hattını arayarak Sadık E.'nin FETÖ ilişkisine dair bilgiler verdi.