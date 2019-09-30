Suriye toplantısında korsan konuşmacı

İstanbul Tarabya'da önceki gün gerçekleştirilen ve YPG yanlısı Amy Austin Holmes'un da davet edildiği Barışa Açılan Kapı-Uluslararası Suriye Konferansı'na CHP'li Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'in 'korsan' tavırları damga vurdu.





Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüde konuşuyormuş gibi poz verip fotoğraf çektiren Şahin, kendisini kağıda notlar yazıyormuş gibi gösteren fotoğrafı da ihmal etmedi ve "Çalışmalarımız devam ediyor" mesajı verdi. Tüm bunları sosyal medya hesaplarından da paylaşan CHP'li vekil Fikret Şahin'in kendi adına pul bastırdığı bile ortaya çıktı.





Öte yandan, Sivaslı olan Balıkesir Milletvekili fikret Şahin daha önce fotoğraf asma krizinin tarafı olmuştu. Fikret Şahin, bayramdan önce bir fotoğrafını çerçeveletip asılması için CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı'na gönderdi. Burhaniyeli olup TBMM'de görev yapan eski milletvekilleri Mehmet Cavit Emir, Nurettin Sandıkçıoğlu, Nuri Bozyel, Ali Kemal Deveciler ve Ayşe Nedret Akova'nın fotoğraflarının yanına kendi fotoğrafını astıran Şahin'in bu girişimi büyük tartışma yarattı. Eşinin Burhaniyeli olmasından dolayı böyle bir girişimde bulunan Şahin'e hem CHP Balıkesir İl Örgütü hem de CHP Burhaniye İlçe Örgütü tepki gösterdi. Tepkilerin artması üzerine CHP Burhaniye İlçe Başkanı Ergün İnce fotoğrafı indirtti.