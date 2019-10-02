YPG/PKK'nın kirli oyunu böyle görüntülendi

Terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Suriye'nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının Irak Hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak'a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

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Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak Hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek YPG/PKK'nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi..