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/'nın kirli oyunu böyle görüntülendi

’nin kampında tutulan terör örgütü mensuplarının şartlı olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Serbest kalan teröristlerin ’a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 20:32
YPG/PKK'nın kirli oyunu böyle görüntülendi
Terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından Suriye'nin El Hol kampında tutulan DEAŞ terör örgütü mensuplarının Irak Hükümeti güçlerine ve yerel halka karşı eylem yapmak şartıyla serbest bırakıldığı, Irak'a geçiş yapmalarına göz yumulduğu bilgisi alındı.

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KİRLİ OYUN

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun kirli bir oyun olduğu, DEAŞ terör örgütünün Irak Hükümeti ve yerel halka saldırılarının bahane edilerek YPG/PKK'nın bölgeye silahlı unsurlarını kaydırma çabasından başka bir şey olmadığı belirtildi..
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YPG/PKK'nın kirli oyunu böyle görüntülendi
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