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'da operasyonu 27 gözaltı

, madde kullanan ve uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 17:24 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 17:24
Bursa'da uyuşturucu operasyonu 27 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 700 gram metamfetamin, 70 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

27 şüpheliden 17'si haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. E.D., M.A.,M.D., F.Y., O.K., Ş.Z., M.B.G., A.Ö., Ü.B. ve Ü.D. isimli 10 şüpheli ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu 27 gözaltı
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