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Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı! "Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir"

'ın eşi Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım! Emine Erdoğan; 4 Ekim 'Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir. 'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 4.10.2019 14:13
Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı! Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diledi.

Emine Erdoğan, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "#4EkimHayvanlarıKorumaGünü" etiketiyle paylaşımda bulundu.

"Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir." vurgusu yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan Hakları Yasası'nın bir an önce yürürlüğe girmesini, hayvanların tüm kötülüklere karşı korunmasını ve doğal ortamlarında ihtiyaçları gözetilerek yaşamalarını diliyorum. Hayvanlara güzel muamele, insaniyet yolunda kat ettiğimiz yolun en iyi göstergesidir. Onlar bizim en masum emanetimizdir. Hep birlikte huzur içinde bir dünyada yaşamayı diliyor, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü kutluyorum."

Emine Erdoğan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir kediyi sevdikleri fotoğrafa da yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan 'Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı! "Sesi olmayanlara ses olmak insanlık vazifesidir"
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