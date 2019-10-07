Bu harekat kaçınılmaz

Başkan Erdoğan'ın Kızılcahamam'daki AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek askeri harekât için "yarın kadar yakın" değerlendirmesini yapması bir anda gündeki değiştirdi. Artık an meselesi olan Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyonun detaylarını ve olası sonuçlarını Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Güvenlik Araştırmacısı Dr. Murat Aslan'a sorduk.



ABD SÜREKLİ ZAMANA OYNADI

Başkan Erdoğan'ın harekâtın an meselesi olduğunu ortaya koyan açıklamasını nasıl okudunuz?

Türkiye, son ana kadar diplomasiyi, diplomasinin tıkandığı anda kendi askerî seçenekleri uygulamayı tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki harekâtlara yönelik, özellikle kamuoyu önünde yaptığı konuşmalar, Türkiye'nin diplomatik ve askerî girişimlerine şeffaf bir nitelik kattı. ABD'nin zamana oynayan ve PKK/ PYD'yi meşrulaştırıp, de facto bir devlet haline getirme hevesi diplomasi ve uzlaşıyı zora sokmuş halde. O halde askerî seçenek en muhtemel seçenek olarak kendini hissettiriyor.



60 BİN KİŞİLİK TERÖRİST GÜÇ

Diplomasi yolları tükenmiş miydi? Türkiye neden bu adımı atmak zorunda kaldı?

Türkiye'nin ilan edilen üç maksadı malûm: hudut güvenliğinin sağlanması, teröristle mücadele edilmesi, Suriyeliler'in yaşadıkları bölgeye geri dönebilmesi için uygun koşulların oluşturulması.

Söz konusu maksatlar yanında, Türkiye'nin hedefinin de bilinmesi lazım. Türkiye, kendi yakın coğrafyasında, hudut değişikliği ve topraklanmış bir terörist yapı istemiyor. Diğer bir ifadeyle, ABD veya herhangi bir güç tarafından, bölge ülkelerini güya diken üstünde tutacak bir 'terör devletçiği' kurulmasını engellemek istiyor.

Nitekim ABD'nin, PKK/PYD ile bir kısım Arap unsurlara yönelik yürüttüğü 'eğit-donat' programı Türkiye'nin haklı kaygısının nedenini tam olarak açıklıyor. ABD'nin daha önce ilan ettiği "hudut güvenliği sağlayacak 60 bin kişilik 'terörist' gücün kime karşı hangi hududu koruyacağı" soruları Türkiye'nin askerî operasyonuna meşruiyet sağlıyor.



ABD'den olası operasyon hakkında gelen ilk tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

ABD'nin ilk tepkileri tedirginliklerine işaret ediyor. ABD'nin, Suriye sahasında Türkiye ile yaşanan ilişkilerde, Merkez Kuvvetler Komutanlığını bir mazeret olarak sürmesi de ilginç. Demokratik değerlerle övünen ABD'nin askerleri anlaşmazlığın nedeni olarak göstermesi pek alışıldık değil. Öte yandan ABD iç siyasetindeki kargaşa, dış politikayı esir almış görünüyor.

Dolayısıyla ABD'nin tepkilerinin 'sağlıklı' olmadığı bir gerçek.



ABD SURİYE'Yİ TÜRKİYE'SİZ ÇÖZEMEZ

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon ABDTürkiye ilişkilerini nasıl etkiler?

Gerginlik doğal olarak tırmanacaktır. Halen dondurulmuş sorunların, Türkiye'nin önüne sürülmesi ilk aşamada en muhtemel seçenek olarak ortaya çıkıyor. CAATSA yaptırımı gibi rafa kaldırılmış tehditler ısıtılabilir. Ancak askerî anlamda bir mukabele beklenmemeli.

Nitekim iki müttefikin sıcak çatışmaya girmesi, tüm NATO'yu sarsabilir. ABD, eninde sonunda, Suriye'de Türkiyesiz ve Türkiye'nin istemediği bir çözümün gerçekçi olmadığını anlamak zorunda.



GÜVENLİ BÖLGE GÜNEYE SARKMALI

Fırat'ın doğusu son aşama mı?

Türkiye'nin güvenlik anlamında 'anı' değil, en az 30-50 yıllık perspektifi öngörmesi gerekiyor.

Fırat doğusunda, Türkiye'nin sınırlarına paralel bir güvenlik şeridi, Türkiye'den ziyade, daha güneyde kurulabilecek de facto terör devletinin güvenliğini sağlar. Bu nedenle, güvenli bölge daha güneye sarkmalıdır.



RUSYA SESSİZ KALIR

Bu operasyonla ilgili Rusya'nın tavrı hakkında ne söylemek istersiniz?

Rusya, Cenevre görüşmelerinde baskın güç olmayı ve ABD'nin Suriye'den çıkmasını istiyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz'de askerî güç bulundurma hakkını meşru yollarla elde etmeyi müteakip, söz konusu statüsünü korumak arzusunda. Bu nedenle Fırat doğusundaki kargaşa, Rusya'nın lehine. Rusya'nın asgarî şartı olan, Suriye'nin bütünlüğü korunduğu sürece, Rusya, Türkiye'nin müdahalesine sessiz kalacaktır.



EVLERİNE DÖNECEKLER

Bu operasyon yeni bir göç dalgasına neden olacak diyenler de var, Türkiye'den son sayıda mültecinin Suriye'ye döneceğini belirtenler de... Siz neler düşünüyorsunuz?

Türkiye'nin başarılı bir askerî harekâtı göçün geriye dönüşünü teşvik edecektir.

Sadece Suriye kuzey doğusundan Türkiye'ye göç etmiş 400-600 bin kişinin kendi evlerine dönmesi küçümsenecek bir rakam değil. Harekât Rakka dahil daha güneye yöneltilirse söz konusu rakamın 1 milyon civarında olması beklenmeli. Öte yandan güvenliği sağlanan bölgelerde yeniden yapılandırma faaliyetlerinin icra edilmesi, geriye dönüşün daha da artabileceğine işaret ediyor.

Nitekim El Bab, Cerablus ve Azez'de gerçekleştirilen yeniden yapılandırma faaliyetleri, söz konusu bölgeye Türkiye veya Suriye'den 400 bin kişinin göç etmesini sağladı.