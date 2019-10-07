Küstah paylaşıma sert cevap

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ABD Büyükelçiliği'ne ait resmi Twitter hesabının, firari FETÖ sanığı Ergun Babahan'ın "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajını beğenip, paylaşmasına Türkiye sert tepki gösterdi. Skandal paylaşıma ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mesajın insani açıdan kabul edilemez olduğunu belirterek "(Elçiliğin) Diplomatik teamüllere tamamen aykırı 'beğeni'sini şiddetle kınıyoruz" dedi. Hiçbir büyükelçiliğin Türkiye'deki hiçbir siyasi parti ve siyasetçi hakkında bu şekilde yorum yapamayacağını belirten Çelik, "Terör örgütleriyle bağlantılı kişiler bir büyükelçiliğin referansı olamaz" diye konuştu. Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı, ABD büyükelçisinin şehir dışında olmasından dolayı, maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı. Bakanlık, Ankara'nın resmi tepkisini Washington yönetimine iletti. Görüşmede, mesaja ilişkin açık ve net izahatta bulunulması istendiği belirtildi.AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik" diye konuştu. ANKARAMHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, skandal için "Dün Türkeşsiz Türk milliyetçiliği planını devreye sokanlar, aleni bir şekilde Bahçelisiz MHP hesapları yapıyor. Dün olduğu gibi bugün de avuçlarını yalayacaklardır" dedi. MHP açıklamasında ise "Özür kabahatten büyük. ABD'den samimi ve resmi bir özür bekliyoruz" denildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da büyükelçiliğin cürmümeşhut halinde yakalandığını kaydetti.Skandal paylaşım sonrası Türkiye'nin sert tepkisi, Büyükelçiliğin geri adım atmasına neden oldu. Büyükelçilikten dün yapılan ikinci açıklamada da tweetin yanlışlıkla beğenildiği ve yapılan hatadan dolayı özür diledikleri ifade edildi.