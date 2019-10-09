iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in Türkiye fiyatı belli oldu!

Apple geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone'larını tanıtmış ve Amerika fiyatlarını açıklamıştı. 2019 model yeni iPhone'lar, 20 Eylül'de başta Amerika olmak üzere, birkaç ülke pazarında satışa sunuldu. Daha sonra Apple Türkiye, iPhone 11 ve büyük kardeşleri Pro ve Pro Max'in 18 Ekim'de Türkiye'de olacağını duyurdu. Fakat fiyatlar konusunda bilgi vermemişti. Şimdi ise Apple Türkiye sayfasında yeni nesil iPhone'ların ve Apple Watch Series 5'in fiyatı kesinlik kazandı. Lafı çok uzatmadan hemen fiyatlara geçelim.