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11, iPhone ve 'in fiyatı belli oldu!

11, iPhone ve 'in fiyatları merak ediliyordu. Hatta birkaç gündür, yetkili satıcılarından ve bazı yerlerden yeni iPhone'ların fiyatlarına dair sızıntılar gerçekleşmişti. Ancak bu sızıntı fiyatların ne kadar doğru olduğu belli değildi. Sonuç olarak Apple Türkiye sitesinde güncelleme yaptı ve iPhone 11, Pro ve Pro Max'in kesin fiyatını açıkladı. İşte yeni iPhone'ların ve Apple Watch Series 5'in Türkiye fiyatı!

SABAH İNTERNET Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:46
iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in Türkiye fiyatı belli oldu!

geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği etkinlikte yeni 'larını tanıtmış ve Amerika fiyatlarını açıklamıştı. 2019 model yeni iPhone'lar, 20 Eylül'de başta Amerika olmak üzere, birkaç ülke pazarında satışa sunuldu. Daha sonra Apple , iPhone 11 ve büyük kardeşleri Pro ve 'in 'de Türkiye'de olacağını duyurdu. Fakat fiyatlar konusunda bilgi vermemişti. Şimdi ise Apple Türkiye sayfasında yeni nesil iPhone'ların ve Apple Watch Series 5'in fiyatı kesinlik kazandı. Lafı çok uzatmadan hemen fiyatlara geçelim.

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iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Pro Max'in Türkiye fiyatı belli oldu!
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