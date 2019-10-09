Son Dakika: Resulayn'da peş peşe patlama sesleri! Fırat'ın doğusuna harekat başladı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirmeyi plandığı askeri harekat başladı. Gelen son dakika bilgisine göre F-16'lar YPG mevzilerini bombalamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı son dakika açıklamasında harekatın başladığını duyurdu.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Amacımız, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" ifadelerini kullandı.

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"GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAĞIZ"

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız" dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği harekat uluslararası basında da son dakika kodu ile duyuruldu.

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