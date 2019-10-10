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kapsamında 'ın batısındaki köyü teröristlerden kurtarıldı

kapsamında 'ın batısındaki köyü teröristlerden kurtarıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 18:13 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 18:34
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'daki Aşağı Kişto köyü de teröristlerden temizlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'da Aşağı Kişto köyü de kurtarıldı.

Gün içerisinde Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Rasulayn'daki Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

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YPG/PKK'NIN İKMAL YOLU DA KESİLDİ

Öte yandan SMO, Rasulayn ile doğusundaki Dırbasiye ilçesi arasında, YPG/PKK'nın ikmal için kullandığı yolu kesti.

SMO, kurtarılan köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.

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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı
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