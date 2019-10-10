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  • Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

Mehmetçik Başkan 'ın verdiği talimatla 9 Ekim'de saat 16:00 itibari ile Harekatı'nı başlattı. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. 9 Ekim'de F-16'ların bombardımanı ile başlayan büyük operasyon daha sonra kara harekatı ile geniş bir alana yayıldı. 4 koldan gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda köy terörist unsurlardan temizlenirken, 300'e yakın terörist de etkisiz hale getirildi.

İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı ve yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:12
Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizlemek için giriştiği Harekat'ından arka arkaya son dakika haberleri geliyor... İşte en son gelen haber... Teröristlerden temizlenen köy sayısı 11 oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

09.50: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. NATO yöneticisinin, Cumhurbaşkanı 'la görüşmesi bekleniyor.

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Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

09.30 : Fırat Kalkanı Harekâtı'yla teröristlerden kurtarılan Azez'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan beş asker, Kilis'e getirildi. Demirören Haber Ajansı, havanın YPG/PKK kontrolündeki Tel Rıfat'tan ateşlendiğini aktarıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

08.33: 'ndan yapılan son açıklamada, " Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

07.00: 'ndan yapılan yapılan açıklamada, Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 277 olduğu kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

23.35 : Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri ile araçlarından oluşan konvoy, Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan bölgelerden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ve araçları ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden gelen TSK'ya ait zırhlı araçlara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Akçakale'deki üs noktasına giriş yapan TSK ve SMO'ya ait asker ve araçların Fırat'ın doğusundaki kara harekatına katılacaklar

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

23.15 : MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar görüşmede, hedefimizin Fırat'ın doğusunda DEAŞ, PKK/PYD-YPG başta olmak üzere teröristlerin varlığını sonlandırmak ve burada bir barış koridoru tesis ederek ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin kendi topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

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