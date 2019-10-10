Barış Pınarı Harekatı'nda 3. gün! İşte Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeler...

Mehmetçik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla 9 Ekim'de saat 16:00 itibari ile Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan büyük operasyonla güvenli bölge sağlanması ve buranın terörist unsurlardan temizlenmesi hedefleniyor. 9 Ekim'de F-16'ların bombardımanı ile başlayan büyük operasyon daha sonra kara harekatı ile geniş bir alana yayıldı. 4 koldan gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda köy terörist unsurlardan temizlenirken, 300'e yakın terörist de etkisiz hale getirildi.
İşte dakika dakika Barış Pınarı Harekatı ve yaşanan gelişmeler...