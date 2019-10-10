Dakika dakika Barış Pınarı Harekâtı

BUGÜN NELER OLDU

09.00- İnsansız Hava Araçları (İHA) harekâtın yapılacağı noktalardan Hava Kuvvetleri karargahına görüntü aktarmaya başladı.14.00 – Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Havadan İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları sınıra gönderildi. Gözetleme, hava savunma, erken ihbar, karşı taarruz ve hava hakimiyeti sağlamada avantaj sağlayan HİK uçaklarıyla havada karargah kuruldu.14-50 – Eskişehir 1. Ana Jet Üssünde konuşlanan 142. Ceylan Filo'ya ait F-16 uçaklar daha önceden Suriye'deki hedeflere taarruz yapmak için havalandı.15.00- Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 132. Hançer Filo'ya ait F-16'lar Konya'dan havalandı.15.10- Amasya Merzifon'daki 151'inci Tunç Filo'ya ait uçaklar 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan harekete geçti. Görev tanımı SEAD olarak adlandırılan Hava Savunma Baskısı yapan F-16'lardaki sistemler, yerdeki radar sistemlerinden yayılan sinyalleri bularak füzelerle hedefi yok ediyor.15.30- Diyarbakır 8. Hava Jet Üs Komutanlığı'ndaki Pars filoyaa it uçaklar sınıra yöneldi.16.00- Türk jetleri, Suriye sınırında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını beklemeye başladı.16.10 – Başkan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı adını verdiği harekâtın başladığını Twitter hesabından duyurdu.16.15- Başkan Erdoğan'ın harekatın başladığını açıklamasının ardından 50 Türk F-16 uçakları kendilerine verilen koordinatlara yönelerek Suriye sınırını geçti.16.20- Türk savaş uçakları, daha önceden istihbarat birimleri tarafından belirlenen YPG'ye ait birlik Salihiye'deki Sikarka Eğitim Kampını vurdu.16.30- Adana İncirlik Üssü'nden kalkan Yakıt İkmal Uçakları da Suriye sınıra geldi.16.40- Türkiye sınırından sonra 35 km ilerleyen F-16'lar YPG'nin Ayn-İsa'daki sığınaklarını vurdu. İlk belirlemelere göre burada 6 teröristin öldürüldüğü belirlendi.16.50- YPG kampları ve mühimmat depolarının hedef alındığı bombardımanlarda F16 uçaklar, hedefleri nüfuz edici, yeraltındaki hedefi dahi imha eden lazer güdümlü füzeler kullandı.17.00– Hedeflerini GPS ve Lazer güdümlü bombalarla yerle bir eden F-16 savaş uçakları yeniden bomba yüklemek için Diyarbakır 8. Ana Jet Üssüne döndü.17.50- Kara Kuvvetleri de karadan atışlara başladı. Nusaybin'de sınır birlikleri obüslerle Suriye'nin Kamışlı'da bulunan PKK hedeflerini vurdu.18.00- PKK'lılar Nusaybin'e iki roket attı.18.30 Teröristler Nusaybin'e 4 adet roket ve havan attı.19.00 Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden F-16 uçaklar yeniden havalandı.20.30- Türk Savaş uçakları, Kamışlı'da terör örgütü PKK/ SDG'nin sözde özel kuvvetleri HAT'a ait bir karargahı imha ett.i20.42 - Kara birlikleri harekata dahil oldu. Zırhlı birlikler ve komandolar 4 noktodan sınırı geçerek operasyonlara başladı.21.05- Obüsler Kamışlıdaki hedefleri yeniden vurmaya başladı. Bölgede şiddetli patlama sesleri duyuldu.