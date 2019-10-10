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Son dakika haberi: ''nda 2'nci gün... 4 köy teröristlerden arındırıldı

'' kapsamında, Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ilçesine giriş yaptı. Çatışmaların yaşandığı bölgede, Türkiye sınırına yakın olan El Yabse, Tel Fander, Tabatin ve Meşrefi köylerinin terörden arındırıldığı öğrenildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 15:09
Son dakika haberi: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün... 4 köy teröristlerden arındırıldı

Suriye'nin Resulayn sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen SMO unsurları, sınır hattına yöneldi. Zırhlı araçlar ve ağır silahlar ile ilçeye giriş yapan SMO birlikleri, bölge sakinlerinin sevgi gösterisi eşliğinde Suriye'ye geçmek için sınır hattına yönlendirildi. Birlikler, modüler sınır duvarından açılan boşluktan Resulayn'a giriş yaptı.

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3 KİŞİ DAHA YARALANDI

Öte yandan Resulayn'dan teröristlerin attığı 4 havan mermisi, Ceylanpınar'a düştü. Gün içinde havanlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Havan mermisiyle yaralananların sayısı 4'e çıktı.

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