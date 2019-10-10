Son dakika haberi: 'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün... 4 köy teröristlerden arındırıldı

Suriye'nin Resulayn sınırında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen SMO unsurları, sınır hattına yöneldi. Zırhlı araçlar ve ağır silahlar ile ilçeye giriş yapan SMO birlikleri, bölge sakinlerinin sevgi gösterisi eşliğinde Suriye'ye geçmek için sınır hattına yönlendirildi. Birlikler, modüler sınır duvarından açılan boşluktan Resulayn'a giriş yaptı.

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna böyle geçti

3 KİŞİ DAHA YARALANDI

Öte yandan Resulayn'dan teröristlerin attığı 4 havan mermisi, Ceylanpınar'a düştü. Gün içinde havanlı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Havan mermisiyle yaralananların sayısı 4'e çıktı.