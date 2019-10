Başkan Erdoğan operasyona ilişkin açıklama yapıyor

BU PARTİ ŞAHISLARIN DEĞİL MİLLETİN PARTİSİ

"18. yılımızı geride bıraktık. İnşaAllah daha nice yıllar boyunca milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Millete hizmet davasını ileriye taşımak için her fırsatı değerlendiriyoruz. Kongre süreci de bunun için bir imkan. AK Parti işte bunun için hiçbir zaman eskimeyecek, icraat kabiliyetini kaybetmeyecek bir partidir. Sizlerden ricam büyük kongre süreci AK Parti'nin bu vasfına uygun şekillendirmenizdir. Bu şahısların değil milletin partisidir.

HEDEFLERİMİZDEN ASLA ŞAŞMADIK

Türkiye rahmetli Menderes, Özal ve AK Parti döneminde ksıır döngüleri kıracak adımlar atabildi. Kuşkusuz en büyüğü bu adımların AK Parti ile atılmış oldu. tabi bu süreçte pek çok engeli aşmak, sıkıntıyı göğüslemek mecburiyetinde kaldı. Tuzak ve engellerle karşılaştık. Her senaryonun amacı Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmak, enerjisi ve zamanını boşa harcatmaktı. Biz işte bu tuzağa düşmeyerek. İçeride nelerle uğraşırsak uğraşalım hedeflerimizden asla şaşmadık.

"ELEŞTİRMEYE KALKANLAR ŞÖYLE KENARDA DURUN"

Terörü kaynağında kurutma kararı aldı ev Fırat'ın doğusunda başarıya ulaşacağımıza inandığımız barış pınarı harekatını başlattık.Türkiye'nin terör yapılanmasına karşı başlattığı harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz. Buna karşı duran ve dürüst olmayanlar var. Siz şöyle kanarda durun.

ARABİSTAN VE MISIR...

"DARBECİ VE KATİLLER BİZİ KINASA NE OLUR KINAMASA NE OLUR!"

Bu ülkeler konusunda hepsinin değil ama bazıları için isim de vereceğim. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın konuşmaya hakkı var mı? Yemen bu haldeyken senin bir şey söylemeye hakkın var mı? Mısır! Sen hiç konuşamazsın. Sen ülkende demokrasi katili olan bir kişisin. Yüzde 52 oyla seçilmiş olan bir Mursi'yi mahkemede çırpınarak ölmesine neden oldun. Belki de operasyon yaptın. Ve ailesine defin için bile müsade etmedin. Sen böyle bir katilsin. Sisi birileriyle toplantı yapmış. Bu operasyonu kınamış. Ya kınasan ne yazar? Kınamasan ne yazar? Abdestimizden şüphemiz yok ki bizim namazımızdan şüphemiz olsun.

SURİYE HALKI HEP "NE ZAMAN GELECEKSİNİZ?" DEDİ

Zira Suriye halkı özellikle bizim sınır bölgelerimizdekiler hep "Ne zaman geleceksiniz?" diye çağrıda bulundular. Tabi rejimin tutarsızlıkları işimizi zorlaştırdı. 8-9 yıl önceki rejim olsaydı bu işler çok daha kolay olacaktı.

BİZİM MÜCADELEMİZ TERÖRLE! KÜRT KARDEŞLERİMLE DEĞİL

Şimdi bizler Suriye halkımıza sevdamız zaten tartışılamaz o ayrı ama bizim derdimiz Suriye'yi işgale çalışan DEAŞ, PYD, PKK gibi terör örgütleridir. Bizim oradaki Kürt kardeşlerimizle de sorunumuz yok. Sorun tamamen terörledir.

"EY AB! BU OPERASYONA İŞGAL DERSENİZ İŞİMİZ KOLAY! KAPILARI AÇARIZ"

Ey Avrupa Birliği! Bizim şuandaki operasyonumuzu işgal diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız. 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz. Suriye krizinin başladığı 2011'den bu yana çözüm için çaba gösterdik. Yıllardır 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptık. Bunların 365 bini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla güvenli hale getirdiğimiz bölgelere geri döndü.

"UTANMADAN "KÜRTLERE KARŞI" DİYORLAR

ABD'YE DE AB'YE DE, SIRTINI TERÖRE YASLAYAN GRUBA DA GÖSTERECEĞİZ"

Utanmadan sıkılmadan şu ifadeyi kullanıyorlar. Biz Kürtlere karşıymışız. Terbiyesizlik yapmayın. Şu anda Kobani'den gelen 300 bin Kürt bizim ülkemizde misafir olarak yaşamaktadır. Önce bunu konuşalım. Amerika bunu görmez. AB bunu görmez. Biz kime neyi anlatacağız ya? İşte Parlamentoda da terör örgütüne sırtını dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama göstereceğiz. Öyle veya böyle göstereceğiz.

"GÜNEYİMİZDE TERÖR DEVLETİ KURMA PROJESİNİ ENGELLEME OPERASYONUDUR"

Bizi eleştiren o bazı arap ve avrupa ülkeleri acaba kaç tane Suriyeliye kucak açtı? Bizim bu operasyonumuzun altında ne var? Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasını engelleme var. Daha ilerisi de var burada söylemeyeceğim.

"BİZİ 3-5 ZİBİDİ TERÖR ÖRGÜTÜNE TERCİH EDEMEZSİNİZ!

BUNA EYVALLAH ETMEYİZ"

Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyoruz. Bu terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken buna sessiz kalamazsınız. Buna hakkınız yok. Ücretinizi takır takır ödeyen ülke Türkiye iken Türkiye'yi birkaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle değil mi? Buna eyvallah etmeyiz. Biz Allah'a sarıldık, hükmüne ram olduk.

109 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Dün saat 16 itibarıyla hava Kuvvetlerimiz önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Şu ana kadar 109 terörist etkisiz hale getirildi. Tabi bunların içinde yaralılar falan da var.

O TÜNELLERİNİZİ YIKACAĞIZ

Rabbim güvenlik güçlerimize kuvvet versin. Onları her bir evladımızı korusun. Ülkemizi her türlü bela ve musibetten uzak tutsun. Bu operasyona destek veren Muhalefet partilerimize, siyasetçi ve sanatçıya, her birine teşekkür ediyorum. Terör desteğiyle parlamentoya giren partiye sesleniyorum. Ülkemizin ordusuna işgalci derseniz bu ahlaksızlıktır. O sizin işiniz. İşgalcilik yapıp, oralarda masumlar için sorgulama tünelleri oluşturacak kadar alçaksınız.

Tabii ki en büyük teşekkür de bu harekatı canı gönülden destekleyen milletimizedir.