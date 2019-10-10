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5 ’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında () tarafından Mardin’in sınırında bulunan Kamışlı bölgesinde 5 -PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 10:16

Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınır hattında dün gece saatlerinde teröristlerin hareketliliğini tespit eden güvenlik güçleri, hareketlilik yaşanan bölgeleri bir süre gözetim altına aldı.

SİVİLLERDEN UZAKLAŞTIKLARI ANDA VURULDULAR

Güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonrasında sivillerden uzaklaşan 5 YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Terör hedefleri böyle vuruldu



Teröristlere ait mühimmat yüklü araç imha edildi

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı bölgesinde terörist hareketlerini kontrol altında tutan Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki en ufak hareketliliğe anında müdahale ediyor. İHA ve SİHA'larla bölgeyi kontrol altında tutan güvenlik kuvvetleri sınıra yönelik hareketlenmelere de anında karşılık veriyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından Kamışlı'da tespit edilen teröristlere ait bir mühimmat yüklü araç imha edildi.

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5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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