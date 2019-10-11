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Son Dakika Haberi: Azez'de üssüne hain saldırı

Son Dakika Haberi: Suriye'nin terör örgütü / kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne () ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:43
Son Dakika Haberi: Azez'de TSK üssüne hain saldırı

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi.

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5 ASKER YARALANDI

Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.

Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.

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Son Dakika Haberi: Azez'de TSK üssüne hain saldırı
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