Hainlere operasyon: 99 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Surıye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekâtı sürürken, örgüt yanlısı mesajlar veren hainlere yönelik kapsamlı operasyonlar sürüyor.Mardin'de eylem hazırlığındaki 21 kişi gözaltına alındı.Bursa'da 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.Örgüt yanlısı Birgün gazetesinin sosyal medya hesaplarında yapılan çirkin paylaşımlara ilişkin de gazetenin internet sorumlusu Hakan Demir gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekâtı aleyhinde haber, yazılı ve görsel yayın yapanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklamaları nedeniyle HDP'li milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.