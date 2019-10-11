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İşte /’li teröristlerin sivillere !

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla topraklarında sivilleri hedef alan bebek katili /'lı teröristlerin, bir park içinden saldırısı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye’ye havan topu atışı yaptığı görülüyor. Teröristlerin söz konusu saldırısında 'in ilçesinin hedef alındığı öğrenildi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 20:35
İşte PKK/YPG’li teröristlerin sivillere saldırı anı!

Teröristlerin, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Kamışlı ilçesindeki "Büyük Park" isimli yeşil alandan Türkiye'ye havan saldırıları düzenlerken çektikleri görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İşte PKK/YPG’li teröristlerin sivillere saldırı anı!

Videoda, aralarında sivil kıyafetli teröristlerin de olduğu grup Kürtçenin Kamışlı şivesini konuşurken, parktan Türkiye'ye havan topu atışı yaptığı görülüyor.

Teröristlerin söz konusu saldırısında Mardin'in Nusaybin ilçesinin hedef alındığı öğrenildi.

AA, 9 Ekim'de yayınladığı haberde, teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine gizlendiği ve siviller gibi giyinmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.

Ayrıca, teröristlerin Türkiye'ye saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüntüleri de servis etmişti.

YPG/PKK'nın harekatın başından bu yana Türkiye topraklarına düzenlediği saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti, 71 sivil yaralandı.

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İşte PKK/YPG’li teröristlerin sivillere saldırı anı!
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