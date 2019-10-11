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SON DAKİKA HABERİ! /'lı teröristlerden alçak saldırı! Gazetecileri canlı yayında hedef aldılar

Edinilen son dakika bilgisine göre, Terör örgütü / 'de gazetecileri hedef aldı.Teröristlerin saldırısında 2 gazeteci yaralandı.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 14:12
SON DAKİKA HABERİ! YPG/PKK'lı teröristlerden alçak saldırı! Gazetecileri canlı yayında hedef aldılar

Son dakika haberi... Mardin'in ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya / işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda iki Anadolu Ajansı muhabiri hafif yaralandı.

YPG, Nusaybin'de gazetecileri hedef aldı!

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SON DAKİKA HABERİ! YPG/PKK'lı teröristlerden alçak saldırı! Gazetecileri canlı yayında hedef aldılar
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