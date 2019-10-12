Kanın yerde kalırsa kanımız kurusun Muhammed!

Şanlıurfa
Akçakale'deki YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan Suriye uyruklu 9 aylık Muhammed Omar son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı öncesi eşi Fatina'yı teselli etmeye çalışan baba Muhammed Hani konuşmakta güçlük çekti. Teröre lanet okuyan baba Muhammed Hani, "YPG/ PKK evleri bombalıyor, Allah evlerini başlarına yıksın. Oğlumun kanı yerde kalmayacak" dedi. Muhammed Omar'ın cenazesi, Akçakale Mezarlığı'na defnedildi. Omar'ın saldırıda yaralanan ablalarının tedavisi sürüyor.