Mevlüt Tezel yazdı: "Mevzubahis vatansa, sanatçı ölü taklidi yapamaz!"

Tezel yazısında sanatçıların "ağaca kediye duyarlı, askere duyarsız" olduğunu vurgulayarak "Dünyanın hiçbir ülkesinde teröristle savaşan askerler bizimkiler kadar yalnız bırakılmamıştır." şeklinde yazdı.

İşte o yazı

"MEVZU BAHİS VATANSA, SANATÇI ÖLÜ TAKLİDİ YAPAMAZ!

Birçok sanatçının Barış Pınarı Harekâtı'na destek olmamaları, sessiz kalmaları halkımızın tepkisini çekti. Tepkiler artınca bazıları daha sonra bağış yaptığını, konser iptal ettiğini açıkladı.

Hâlbuki mevzu; konser iptal etmek ya da bağışta bulunmak değildi! İçten, samimi destekte bulunmaktı sadece!

Beni fark etmesinler diye ölü taklidi yapmıyor muydun? Üç gün sustuktan sonra göstermelik tweet yazsan neye yarar?

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN: