Birçok sanatçının Barış Pınarı Harekâtı'na destek olmamaları, sessiz kalmaları halkımızın tepkisini çekti. Tepkiler artınca bazıları daha sonra bağış yaptığını, konser iptal ettiğini açıkladı.

Hâlbuki mevzu; konser iptal etmek ya da bağışta bulunmak değildi! İçten, samimi destekte bulunmaktı sadece!

Beni fark etmesinler diye ölü taklidi yapmıyor muydun? Üç gün sustuktan sonra göstermelik tweet yazsan neye yarar?

"İsteyen susar, isteyen konuşur... Zorla mı konuşturacaksınız?" diye yazıp sessizliğe gömülmüş sanatçıları destekleyen köşe yazarları da oldu.

Elbette vatana bağlılığın tek ölçüsü tweet yazmak değil. Zaten bu tweet'lerin çoğu klişe oluyor. Hele yalakalık yapan tayfanın tweet'leri hiç çekilmiyor!

Barış Pınar Harekâtı'nın başarılı olması sanatçıların yazacağı destek tweet'lerine de bağlı değil. Ama bu zor günlerde halkımızın, sanatçılardan biraz destek beklemeleri bile kabahat oluyor ya işte bu insanı üzüyor!

Sosyal medyada askerlerimiz 'sivil halkı vuruyorlar' diye ihtira bombardımanına tutulurken, tüm dünya Türkiye'ye cephe almışken, ABD Başkanı "ekonominizi batırırım" diye tehditler savuruyorken, PKK'lıların sosyal medya hesapları gece gündüz Türk askerini ve ulusunu haksız duruma düşürmeye çalışıyorken, sanatçılarımız askerimize destek olmayacaklar da ne zaman olacak?





AĞACA KEDİYE DUYARLI, ASKERE DUYARSIZ

Dünyanın hiçbir ülkesinde teröristle savaşan askerler bizimkiler kadar yalnız bırakılmamıştır. Oscar'lı oyuncular, Grammy ödüllü şarkıcılar bile gerektiğinde dünyanın öbür ucundaki askeri üsse, uçak gemisine gider askerine moral verir ama bizimkiler iki cümlelik destek tweet'i bile yazmazlar!

Birçoğunun sosyal medya takipçi sayısı 5-10 milyonu geçiyor, kendi işlerinin reklamını yapmaya gelince insanlara çok rahat ulaşıyorlar. Ağaca, doğaya, kedi, köpeğe en duygusal, en anlamlı mesajları yazıyorlar ama askerimize destek olmaya gelince susuyorlar!

Aslında askerimiz siz güvenli bir Türkiye'de sanatınızı rahat icra edesiniz diye de savaşıyor. Ama sizler, Türkiye'de milyonlarca dolar kazanıp, bu parayı yurtdışına yatırıp, askerimize destek olmaya gelince parmağınızı bile kıpırdatmıyorsunuz!

MAHALLE KORKUSU!

Mahallede nasıl olsa beni solcu biliyorlar, şimdi bir tweet yazıp muhalifleri küstürmeyim dediğinizi biliyoruz. Dininiz imanınız para, ideolojiniz de ne şiş yansın ne kebap!

Tamam, sanatçı muhalif olur, yeri geldiğinde hükümeti eleştirir ama vatan tehdit altındayken tüm hesaplar rafa kaldırılır! Askerlerimiz, masum insanlar şehit olurlarken, ülke güvenliği tehdit altındayken sanatçılarımızın üç maymunu oynamaları, susamaları kepazelik!

Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır! Ananız babanız bunu da mı öğretmedi size?