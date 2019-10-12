Resulayn ateş altında, 3 günde 399 terörist öldürüldü 3 köy daha temizlendi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerini yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününde büyük bir başarıyla ilerliyor. Kahraman Mehmetçik YPG/ PKK'lı teröristlere göz açtırmazken, dün de Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Halef Köyü ile Asfar Neccar ve Halave köyleri teröristlerden temizlendi. Böylece harekatın ilk üç gününde 14 köy terörden temizlenmiş oldu. Tel Abyad'da komandolar ve Suriye Milli Ordusu (SMO) üyeleri kenar mahallelere ulaşmayı başardı. Panikleyen hainler bazı bölgelerde silahlarını bırakıp kaçarken, şu ana kadar 399 terörist etkisiz hale getirildi. Onlarcası ise ya teslim oldu ya da ele geçirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar'ın karşısındaki Resulayn'da ilerleyişine devam eden TSK ve MSO savaşçılarına obüs atışlarıyla destek veriliyor. Resulayn'daki PKK/YPG hedefleri sabah saatlerinden itibaren yoğun ateş altına alındı. Bu arada YPG/PKK'lı hainler sivil alanları kalkan yapmaya çalışıyor. Tel Abyad'da siviller gibi giyinerek evlere yerleşmeye başlayan teröristlerin bir kısmı da kazdıkları tünellere çekildi. TSK'nın dini hassasiyetlerini bilen teröristlerin Tel Abyad'daki kiliseyi üs olarak kullanıp Mehmetçiğe saldırmaya çalıştığı bildirildi. Öte yandan Tel Abyad ilçesinde önceki gün arama-tarama çalışması yapan SMO savaşçıları, YPG/PKK'lılar tarafından pusuya düşürüldü, 4 SMO'lu şehit oldu. Dün de Rasulayn'da 2 SMO'lu şehit düştü. SMO savaşçıları Tel Halef'te ise hain örgütün sözde bayraklarını indirdi.BarışPınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Tel Abyad'daki köylerde Mehmetçik halk tarafından sevgi seli ile karşılanıyor. Köyleri teröristlerden temizleyen TSK birliklerinin başındaki bir komando binbaşı "Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık ve Hamidiye ile Berzan, Cüdeyde ve Gısas köylerini tamamen YPG/PKK işgalinden kurtarıp teröristlerden arındırdık. Bu köylerde işgal altında örgütün zulüm ve işkencesi altında yaşamak zorunda kalan köylülerin büyük sevgisi ile karşılanıyoruz. Halka şunu söylüyoruz: Rahat olun biz sizleri korumak için geldik" dediBarışPınarı Harekâtı'nda Suriye tarafından teröristlerin attığı havan mermisiyle Nusaybin'de Fatma Yıldız ve iki kızının şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren teröristler 6 fırtına obüsü tarafından tam isabetle vuruldu, 34 terörist öldürüldü. Havadan da desteklenen operasyonda öldürülenler arasında sözde PKK/YPG komutanı Hüseyin Hewal de var. YPG mevzilerinin 6 fırtına obüsüyle 48 dakika boyunca vurulduğu öğrenildi. Teröristlerin mevzilendikleri 4 petrol pompalama istasyonu çevresine yapılan atışlarla isabet alan petrol kuyularında çıkan yangının dumanları Nusaybin'e kadar ulaştı.