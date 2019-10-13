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Kızının düğünü için almıştı

AHMET AKKUŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Kızının düğünü için takım elbise almıştı

Suriye'nın Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin önceki gün Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan 8 kişi ağıtlar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırıda şehit olan manav Mehmet Şirin Demir'in (50) tabutunun üzerine kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu.

HAKKINI HELAL ET BABA
TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası olan Mehmet Şirin Demir'in (50) cenazesi Molla Ahmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızı Gülay Demir, "Hakkını helal et babam, doyamadım sana baba" diye ağıtlar yaktı. Ahmet AKKUŞ/SABAH

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Kızının düğünü için takım elbise almıştı
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