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Dakika: ’e teslim olan teröristten flaş sözler! İşte eli kanlı hainlerin gerçek yüzü…

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusunda bulunan terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen Barı Pınarı Harekatı’nın 5. gününde başarılı şekilde ilerleyişini sürdüren ’e, terör örgütünden kaçan teröristler teslim olmaya devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden dakika paylaşımında bulundu. Kısa sürede vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören paylaşımda, PKK/PYD-YPG terör örgütünden kaçarak Türk Askeri’ne teslim olan teröristlerden birinin görüntüleri yer alıyordu. Bu görüntülerde flaş sözler sarf eden terörist, eli kanlı terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 20:08
Son Dakika: Mehmetçik’e teslim olan teröristten flaş sözler! İşte eli kanlı hainlerin gerçek yüzü…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, yapılan dakika paylaşımı kısa sürede vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fıratın doğusundaki terörist hedeflere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında 'e teslim olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu teröristlerden birinin flaş sözler kullandığı görüntüsünü paylaştı. Teslim olan terörist anlattıklarıyla, hainlerin gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koydu. İşte, teslim olan teröristin kan donduran sözleri ve son dakika gelişmesinin tüm detayları…

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Son Dakika: Mehmetçik’e teslim olan teröristten flaş sözler! İşte eli kanlı hainlerin gerçek yüzü…
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