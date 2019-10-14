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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:35

MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık Twitter'dan yaptığı paylaşımda;

"Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." dedi.

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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Teröristler böyle vuruldu
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