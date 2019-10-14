Bakanlık görüntüleri paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB, sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlık Twitter'dan yaptığı paylaşımda;
"Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi." dedi.
Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi. 🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı pic.twitter.com/zYYnGGYo9D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019