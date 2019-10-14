Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kritik toplantı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kritik toplantı!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.

550 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 550 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 550 oldu" ifadeleri kullanıldı.

BARIŞ PINARI HAREKATINDA 6. GÜN