Son dakika haberi: Teslim olan teröristten şoke eden sözler! "Ya bize katılırsın ya da seninle babanı..."

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, yapılan son dakika paylaşımı kısa sürede vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fıratın doğusundaki terörist hedeflere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik'e teslim olan PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu teröristlerden birinin şok sözler kullandığı görüntüsünü paylaştı. Teslim olan terörist anlattıklarıyla, hainlerin gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya koydu. İşte, teslim olan teröristin kan donduran sözleri ve son dakika gelişmesinin tüm detayları…