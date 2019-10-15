Büyük millet tek yürek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir grup sağlık çalışanı Barış Pınarı Harekâtı'nda görev almak için askerlik şubesine başvurdu. Dilekçe vererek başvuranlar içerisinde, Tarsus'ta 1979'da teröristlerle çıkan çatışmada babası şehit olan Fatma Mücahitoğlu'nun da yer alması dikkat çekti. Mücahitoğlu, "Babam gibi kanımı bu vatana feda etmeye ben de varım" dedi.

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* Diyarbakır'daki STK'lar olarak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneğiyle beraber gönüllü askerlik için askerlik şubesine başvurdu.

* Adıyman'da da 20 muhtar biraraya gelerek gönüllü askerlik için askerlik şubesine başvurdu.

* Bingöl'de sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla komando beresi takıp, Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

* Bursa'da 105 kadının bir araya gelerek kurduğu Nilüfer Kadın Korosu, sınır ötesinde operasyona katılan Mehmetçikler için daha önce yazdıkları bir marşı seslendirdi. Bursa'dan mukaddes topraklara giden vatandaşlar ise kutsal topraklarda Mehmetçik için dua etti.



MEHMETÇİK İÇİN SEFER HELVASI

Edirne esnafı, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'de görev yapan Mehmetçik'e gönderilmek üzere şerbeti Selimiye Camisi'nden alınan suyla yapılan sefer helvası hazırladı. Osmanlı'da sefere çıkan orduya güç vermesi için hazırlanan helva geleneğini devam ettiren esnaf, şekerlemeci Arif Meriç'in imalathanesinde, 41 çeşit baharat, kuru meyveler ve şerbeti Selimiye Camisi'nden alınan suyla yapılan helva pişirdi. Marşlar eşliğinde bir kazan helva hazırlayan esnaf, daha sonra Fetih Suresi'ni okuyup Türk ordusunun başarısı için dua etti. Hazırlanan bir kazan helva, "Kahraman Mehmetçik'e güç ve kuvvet vermesi için" notuyla Şanlıurfa Valiliğine gönderildi.

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* Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesine bağlı okullarda öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Mehmetçiğe destek amacıyla klip hazırladılar. Türk bayrağı eşliğinde çekilen klipler sosyal medyada da beğeni topladı.

* Sivas'ta öğrenciler 'Barış Pınarı Harekatı'na' destek olmak için Komando Marşı söyledi.

* İstanbul Sancak Tepe'de Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen spor şöleninin açılışında öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için insandan kule yapıp Türk bayrağı açtı.





Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

CHP VE HDP DESTEK VERMEDİ

AK PARTİ VE MHP'DEN ORTAK DEKLARASYON

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin AK Parti ve MHP'li üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek amaçlı ortak deklarasyon hazırladı. Deklerasyona CHP ve HDP destek vermezken AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Bir terör koridoru hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir" dedi. Gökkuş, MHP ile Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı için bir deklarasyon hazırlandığını ancak buna CHP ve İYİ Parti'nin destek olmadığını söyledi.







GURBETÇİ ECRİN'DEN MEHMETÇİĞE DESTEK

Almanya'da yaşayan Karabüklü ailenin 9 yaşındaki kızları Ecrin İnam, Barış Pınarı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek için mektup yazdı. Ecrin İnam, "Gurbetten Mehmetçik'e mektup" başlığıyla kaleme aldığı mektupta, Mehmetçik'e başarılar diledi. Mehmetçik için dua da eden İnam, mektubunda duygularını şöyle aktardı: "Sizleri gördüm televizyonda yine. Sanki düğüne gider gibi gidiyordunuz cepheye. Yine oturdum masanın başına duygulandım ve sizlere mektup yazmak istedim yine. Hani vardı ya üç yaşında bir çocuk Afrin'de şöyle demişti düşmana; 'Sizi Allah'a şikayet edeceğim' Anladım ki, o çocuk şikayet etmiş Allah'a, Allah da sizi yollamış intikam almaya. Bir daha çocuklar ölmesin, bayrağımız inmesin, ezanlar dinmesin, anneler ağlamasın barış gelsin tüm dünyaya. Allah sizleri korusun." 9 yaşındaki Ecrin İnam, Türk bayrağı ve Türk askerini resmettiği mektubunu operasyonda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderdi.



Barış SAVAŞ - Ekin YAVUZ - Emre ÇÖRTÜK - Şaban YILMAZ / SABAH