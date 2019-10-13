Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sahte fotoğraflar kullanıyorlar! İşte gerçekler...

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Harekat'a sosyal medyada bilgi kirliliği ile mücadele ediliyor. Suriye iç savaşına ait eski fotoğraflar kullanılarak algı haberleri yapılmaya çalışılıyor. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya devam ediyor.