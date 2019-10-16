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Firari FETÖ'cüler, uşaklık ettikleri ülkeleri /'ye yardıma çağırıyor

’nin başlattığı güvenlik ve huzur operasyonu , teröristler kadar FETÖ’cü hainleri de rahatsız ett. Yurt dışına kaçarak hizmet ettikleri ülkelere sığınan firari FETÖ'cüler, art arda yaptıkları açıklamalarla /'ye desteklerini açıklıyor, harekatın durdurulması için Türkiye’ye baskı yapılmasını istiyor. Firari FETÖ'cü vatan hainleri, bu açıklamaları ile uşaklık ettikleri ülkeleri Barış Pınarı Harekatı ile darbe yiyen terör örgütlerinin yardımına koşmaya çağırıyor.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 19:21

Barış Pınarı Harekatı FETÖ'cü hainleri rahatsız etti. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerde firari olarak yaşayan FETÖ'cüler, kara propagandaya başladı. Türkiye aleyhinde özellikle sosyal medya üzerinden algı oluşturmak için her yolu deniyor.

Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek!

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen ardından trol hesaplar üzerinden harekete geçen FETÖ'cü hainler, operasyonun başarısız olacapı yalanını yayıyor. Tarık Toros, Enes Kanter, Ergun Babahan gibi firari isimler terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ifadeler kullanarak hainliklerini bir kez daha kanıtladı.

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Firari FETÖ'cüler, uşaklık ettikleri ülkeleri PKK/YPG'ye yardıma çağırıyor
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