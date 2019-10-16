Firari FETÖ'cüler, uşaklık ettikleri ülkeleri PKK/YPG'ye yardıma çağırıyor

Barış Pınarı Harekatı FETÖ'cü hainleri rahatsız etti. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerde firari olarak yaşayan FETÖ'cüler, kara propagandaya başladı. Türkiye aleyhinde özellikle sosyal medya üzerinden algı oluşturmak için her yolu deniyor.

Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek!

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının hemen ardından trol hesaplar üzerinden harekete geçen FETÖ'cü hainler, operasyonun başarısız olacapı yalanını yayıyor. Tarık Toros, Enes Kanter, Ergun Babahan gibi firari isimler terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ifadeler kullanarak hainliklerini bir kez daha kanıtladı.