Hulusi Akar’dan kimyasal silah propagandasına yanıt

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek."

"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etmesinden sonra yaptığı açıklamada: Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM "ARTIK TÜM DÜNYA..."