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’dan propagandasına yanıt

Akar: "Terör örgütünün kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 13:36
Hulusi Akar’dan kimyasal silah propagandasına yanıt

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek."

"ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etmesinden sonra yaptığı açıklamada: Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti

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Hulusi Akar’dan kimyasal silah propagandasına yanıt
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