Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Resulayn’da ev ev terör temizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Harekâtın hemen 3'üncü gününde Mehmetçiğin destan yazarak ilçe merkezinin kontrolünü sağladığı Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı. Şehrin farklı noktalarında köşeye sıkıştırılan PKK/YPG'li teröristlerle sokak sokak meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. SABAH, teröristlere karşı amansız bir mücadelenin verildiği Resulayn'a giren ilk medya kuruluşu oldu

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:59
Resulayn’da ev ev terör temizliği

Mehmetçik ve SMO üyeleri Resulayn'da ev ev operasyon yapıp 'li teröristleri etkisiz hale getiriyor. Çatışmalarda teröristler sivilleri canlı kalkan yapıyor.

Resulayn’da ev ev terör temizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin () Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Harekâtın hemen 3'üncü gününde Mehmetçiğin destan yazarak ilçe merkezinin kontrolünü sağladığı Resulayn'da komandolar ve SMO unsurları ev ev temizliğe başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Resulayn’da ev ev terör temizliği

Şehrin farklı noktalarında köşeye sıkıştırılan PKK/YPG'li teröristlerle sokak sokak meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. Kırılan bahçe ve ev duvarları ile yaratılan yeni yollar, kazılan tüneller, keskin nişancılar, İHA ve SİHA'lara karşı yakılan devasa ateşler, üstleri branda ve sac ile kapatılan uzun sokaklarda nefes kesen çatışmalar yaşanıyor. PKK/YPG'li teröristlerin çatışmalarda sivilleri kalkan olarak kullandıkları görüldü.

Resulayn’da ev ev terör temizliği

NEFES NEFESE ÇATIŞMALAR

Bazı noktalarda ise oda oda çatışmalar sürerken teröristlerin kendi aralarındaki konuşmalar bile duyuluyor. Mermi ve roketlerin havada uçuştuğu çatışmalarda yaralanan askerler tedavi olup hemen bulunduğu pozisyona dönüyor. SMO'cular, çatışmalar sırasında sık sık tekbirler çekerek psikolojik üstünlüğün kendilerinde olduğunu gösteriyor.

Resulayn’da ev ev terör temizliği

Fırtına obüsleri ise Rasulayn kırsalındaki hedefleri yok ediyor. SABAH, teröristlere karşı amansız bir mücadelenin verildiği Resulayn'a giren ilk medya kuruluşu oldu.


Resulayn’da ev ev terör temizliği

Teröristlerin saklanmak için ateşe verdiği onlarca tekerlek yüzünden gökyüzüne kara kara dumanlar yükseliyor. Mehmetçik ilçe merkezinin kontrolünü sağlamış, biz şehrin doğu bölgesindeyiz. Yüzlerce ev tek tek temizlenmiş.

Resulayn’da ev ev terör temizliği

Onlarca evin içinden, bahçelerden, kırılan duvarlardan, delinen yatak odaları, mutfaklardan geçerek çatışmaların devam ettiği son noktaya ulaşıyoruz. PKK/YPG'li teröristler bu noktada günlerce hazırlık yapmış. Sokağın üstü sac ile kapalı, altında da tüneller var.


BİZE ULAŞIN