Hain tuzak son anda fark edildi! Resulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ile Tel Abyad bölgeleri PKK/YPG'li teröristlerden arındırıldı. Bu iki beldeyi birbirine bağlayan otoyollarda ise SMO birliklerinin mayınları temizleme işlemleri devam ediyor. SMO'nun paylaştığı görüntülerde, askerlerin yollara, YPG/PKK'nın rastgele döşediği mayınları etkisiz hale getirdikleri görüldü.