TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem kararları ve bahis soruşturması için açıklama

09.12.2025 | 12:46

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler ve yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, hem hakem tartışmaları hem de bahis soruşturmasına dair flaş ifadeler kullandı.