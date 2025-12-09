Video Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem kararları ve bahis soruşturması için açıklama
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem kararları ve bahis soruşturması için açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem kararları ve bahis soruşturması için açıklama

09.12.2025 | 12:46

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, güncel gelişmeler ve yürütülen bahis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, hem hakem tartışmaları hem de bahis soruşturmasına dair flaş ifadeler kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan hakem kararları ve bahis soruşturması için açıklama 33:00
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem kararları ve bahis soruşturması için açıklama 09.12.2025 | 12:46
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı 00:59
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı 09.12.2025 | 09:28
Bahis soruşturmasında Zorbay Küçük’ün de arasında bulunduğu 10 şüpheli serbest bırakıldı | Video 00:28
Bahis soruşturmasında Zorbay Küçük'ün de arasında bulunduğu 10 şüpheli serbest bırakıldı | Video 09.12.2025 | 06:19
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil | Video 10:18
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Bitiricilik bizim çözebileceğimiz bir şey değil" | Video 09.12.2025 | 06:19
Yener İnce: Monaco maçında Lemina, Kaan ve Singo bizimle olamayacak | Video 03:44
Yener İnce: "Monaco maçında Lemina, Kaan ve Singo bizimle olamayacak" | Video 08.12.2025 | 14:55
Fatih Tekke: Alınan 3 puan çok değerli | Video 13:17
Fatih Tekke: "Alınan 3 puan çok değerli" | Video 08.12.2025 | 09:10
Domenico Tedesco: Elimizdeki forvetlerin gücüne inanıyoruz | Video 11:24
Domenico Tedesco: "Elimizdeki forvetlerin gücüne inanıyoruz" | Video 07.12.2025 | 09:05
Tekirdağ Süper Amatör Lig’de saha karıştı, 5 kırmızı kart çıktı | Video 05:48
Tekirdağ Süper Amatör Lig’de saha karıştı, 5 kırmızı kart çıktı | Video 02.12.2025 | 13:09
Okan Buruk: Galatasaray taraftarının artık uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor | Video 10:14
Okan Buruk: "Galatasaray taraftarının artık uyanıp, ayağa kalkması gerekiyor" | Video 02.12.2025 | 09:00
Metin Öztürk: Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz | Video 02:54
Metin Öztürk: "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz" | Video 02.12.2025 | 08:59
Sergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım | Video 06:42
Sergen Yalçın: "Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım" | Video 01.12.2025 | 08:54
Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 00:46
Amatör maçta futbolcular tekme tokat birbirine girdi | Video 30.11.2025 | 08:44
Okan Buruk: Daha iyisini yapabilirdik | Video 10:52
Okan Buruk: "Daha iyisini yapabilirdik" | Video 26.11.2025 | 08:51
TFF, Süper Lig’de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı | Video 12:50
TFF, Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı | Video 26.11.2025 | 08:51
Fatih Tekke: Hanımım bile ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor | Video 09:56
Fatih Tekke: "Hanımım bile ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor" | Video 25.11.2025 | 08:56
Hakemden maçta hayati müdahale | Video 02:08
Hakemden maçta hayati müdahale | Video 24.11.2025 | 14:49
Kadın voleybol maçında kavga kamerada | Video 00:55
Kadın voleybol maçında kavga kamerada | Video 24.11.2025 | 13:12
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: Bu işten zarar görecek kulüpler var | Video 19:59
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: "Bu işten zarar görecek kulüpler var" | Video 24.11.2025 | 11:37
Sadettin Saran: Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız | Video 01:29
Sadettin Saran: "Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız" | Video 24.11.2025 | 08:59
Vincenzo Montella: Motivasyonumuz çok yüksek | Video 15:12
Vincenzo Montella: "Motivasyonumuz çok yüksek" | Video 18.11.2025 | 09:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY