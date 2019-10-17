Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ateşkes değil sadece harekata ara veriyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağlandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır."



Çavuşoğlu: "DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir mücadele vermişti. Suriye'de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti."



Sadece YPG'nin çekilmesi değil, ellerindeki silahların alınması, mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi de bu metinde var.



Bu bölgelere, yerinden edilmiş insanların, göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız.



Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.



Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.



20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli.



İnsani konular matematik meselesi değildir. Öncelikle bu bölgenin tamamen güvenli hale gelmesi lazım. Dönen insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Bunların aşama aşama hayata geçmesi lazım.

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