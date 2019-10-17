Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > PKK'nın o yapılanmasının merkezi ele geçirildi! Elebaşı Öcalan'ın posterlerini asmışlar...

'nın o yapılanmasının merkezi ele geçirildi! Elebaşı Öcalan'ın posterlerini asmışlar...

tarafından yapılan operasyonlar sonucunda Rasülayn kırsalındaki terör örgütü ’nın kadın teröristlerinin yapılanması olan YPJ ‘nin merkezi ele geçirildi. Bölgedeki tabelalarda PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri görüldü. Bu kare üzerinden terör örgütü /PKK'yı ayrı tutmaya çalışan ikiyüzlü Batı medyasına da eleştiri getirildi.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 15:09
PKK'nın o yapılanmasının merkezi ele geçirildi! Elebaşı Öcalan'ın posterlerini asmışlar...

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsam çok sayıda köy ve belde terörist unsurlardan arındırıldı.

Resulayn'da YPG, PYD/PKK'nın kadın yapılanma merkezi ele geçirildi

TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİ GÖRÜLDÜ

Son olarak Suriye Milli Ordu tarafından yapılan bir operasyon sonucunda Rasülayn kırsalındaki terör örgütü PKK'nın kadın teröristlerinin yapılanması olan YPJ 'nin merkezi ele geçirildi. Bölgedeki tabelalarda PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri görüldü.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda terör örgütü YPG ve PKK'yı ayrı tutmaya çalışan terör destekçisi medya gruplarına da bu kare üzerinden eleştiri getirildi...

ABD Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'de

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'nın o yapılanmasının merkezi ele geçirildi! Elebaşı Öcalan'ın posterlerini asmışlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN