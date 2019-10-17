PKK'nın o yapılanmasının merkezi ele geçirildi! Elebaşı Öcalan'ın posterlerini asmışlar...

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsam çok sayıda köy ve belde terörist unsurlardan arındırıldı.

Resulayn'da YPG, PYD/PKK'nın kadın yapılanma merkezi ele geçirildi

TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİ GÖRÜLDÜ

Son olarak Suriye Milli Ordu tarafından yapılan bir operasyon sonucunda Rasülayn kırsalındaki terör örgütü PKK'nın kadın teröristlerinin yapılanması olan YPJ 'nin merkezi ele geçirildi. Bölgedeki tabelalarda PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri görüldü.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda terör örgütü YPG ve PKK'yı ayrı tutmaya çalışan terör destekçisi medya gruplarına da bu kare üzerinden eleştiri getirildi...