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Bakanlık'tan uyarıları geldi: Domuz etinden yapıyorlar; bu ürünleri sakın evinize sokmayın!

tarafından açıklanan hileli ürünlerden sonra hileli ürünler hakkında haberleri peş peşe geliyor. Ünlü sucuk markası Gurme Sucuk ve Gurme Gıda ürünlerinde bulunduğunun tespit edilmesinden sonra vatandaşın araştırmaları da hızlandı. Türkiye'de domut eti kullanımı yasak olduğu için kendilerince filtreler üreten bazı gıda teröristlerinin et yerine yurtdışından ithal edilen protein tozu kullandığı ortaya çıktı. Protein tozlarının domuz etinden elde edildiği de öne sürüldü; işte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 17.10.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 08:18
Bakanlık'tan son dakika uyarıları geldi: Domuz etinden yapıyorlar; bu ürünleri sakın evinize sokmayın!

Uzun bir çalışmanın ardından , bazı gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları tespit etti. Özellikle kullanan markalar vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı. Hem maliyeti düşürmek hem de protein miktarına ulaşmak için yasak olmasına rağmen domuz etinden yapılan protein tozlarını ürünlere katan gıda teröristleri de deşire oldu! Bu ürünleri asla evinize sokmayın!

VATANDAŞA DOMUZ ETİNDEN YAPILAN PROTEİN TOZU YEDİRİYORLAR!

Yaklaşık 1.5 yıl aranın ardından geçen hafta sonu Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıkladı. Baldan tereyağına, sucuktan çikolataya kadar birçok ürünün yer aldığı listede vatandaşın her gün sofrasına gelen yiyecek maddelerinde hile yapıldığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre, Türkiye'de üretilen ve zincir marketlerde satışa sunulan bir sucuk markasında ise dana etinin yanı sıra domuz etine rastlandığının açıklanması vatandaşı tedirgin ederken, sektörde 'domuz eti mi yoksa protein tozu mu' tartışmasını gündeme getirdi.

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Bakanlık'tan son dakika uyarıları geldi: Domuz etinden yapıyorlar; bu ürünleri sakın evinize sokmayın!
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