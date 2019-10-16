Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve hileli ürünler listesinde birçok üründe zararlı maddeler tespit edildi. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ve hayati tehlikeye kadar sebep olabilecek hileli ürünler listesinde; sucuk, salam, zeytinyağı gibi ürünler bulunuyor. Sağlığı tehdit eden bozulmuş, zehir saçan gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Hileli ürünler listesinin yayınlanmasının ardından ürünlerin karşısında yer alan uygunsuzluk sebebi ve içerdiği etken maddeler merak konusu oldu. Peki, hileli ürünler listesinde belirtilen etken maddeler nedir? Bu maddelerin sağlığa zararları nelerdir? İşte sizler için derlediğimiz hileli ürünler listesindeki ürünlerin sağlığa zararları…