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ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve ürünler listesinde birçok üründe zararlı maddeler tespit edildi. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ve hayati tehlikeye kadar sebep olabilecek hileli ürünler listesinde; sucuk, salam, zeytinyağı gibi ürünler bulunuyor. Sağlığı tehdit eden bozulmuş, zehir saçan gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Hileli ürünler listesinin yayınlanmasının ardından ürünlerin karşısında yer alan uygunsuzluk sebebi ve içerdiği etken maddeler merak konusu oldu. Peki, hileli ürünler listesinde belirtilen etken maddeler nedir? Bu maddelerin sağlığa zararları nelerdir? İşte sizler için derlediğimiz hileli ürünler listesindeki ürünlerin sağlığa zararları…

Giriş Tarihi: 16.10.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 12:34
Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve ürünler listesinde birçok üründe zararlı maddeler tespit edildi. İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ve hayati tehlikeye kadar sebep olabilecek hileli ürünler listesinde; sucuk, salam, zeytinyağı gibi ürünler bulunuyor. Sağlığı tehdit eden bozulmuş, zehir saçan gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu. Hileli ürünler listesinin yayınlanmasının ardından ürünlerin karşısında yer alan uygunsuzluk sebebi ve içerdiği etken maddeler merak konusu oldu. Peki, hileli ürünler listesinde belirtilen etken maddeler nedir? Bu maddelerin sağlığa zararları nelerdir? İşte sizler için derlediğimiz hileli ürünler listesindeki ürünlerin sağlığa zararları…

Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

KAHVE AROMALI GAZLI İÇECEKLER

Sildenafil, belirli etkilere sahip olan etken bir maddedir. Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir.

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Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

SÜZME ÇİÇEK BALI

Kaliteli baldaki en önemli kriter prolin miktarıdır. Çünkü bal, protein kaynağı olan doğal bir besindir ve prolin, proteini oluşturan 20 aminoasitten biri olup balın saflık derecesini gösteren en önemli aminoasittir. Ayrıca prolin, sadece balda bulunur ve bunu yapay yollarla dışardan sağlamak mümkün değildir.

Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

Yani prolin değeri balın gerçekliğinin, kalitesinin ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesinde kullanılan en önemli parametredir. Sahte ballarda prolin değeri yok denecek kadar azdır.

Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

İçine mısır şurubu katılması sebebiyle sahte bal, diyabet hastalarını komaya dahi sokabilir. Ayrıca, kanser hücreleri şekeri çok seviyor. Dolayısıyla sahte balın bağlantılı olarak vücudumuza birçok zararı bulunuyor.

Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

KIRMIZI PUL BİBER

Uygunsuzluk: Gıda Boyası

Bazı araştırmalara göre gıda boyaları alerjik, mutajenik ve hatta karsinojenik (kanser yapıcı) etki gösterebilirler. Bu sebeple tüketicilerin etiketleri mutlaka kontrol etmesi ve mümkün olduğunca gıda katkı maddesiz ürünler tercih etmeleri gerekiyor.

Hileli ürünler listesindeki etken maddelerin sağlığa zararları şoke etti!

ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE

Uygunsuzluk: İlaç Etken Maddesi (Sildenafil) Tespiti

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