Son Dakika haberi: Türkiye ile ABD arasında Suriye mutabakatı sağlandı! 13 maddelik antlaşmadaki o detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD başkan yardımcısı Mike Pence başkanlığında gerçekleştirilen kritik zirveden son dakika kararları çıktı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapılırken Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin alınan yeni kararların yanı sıra 13 maddelik bir de anlaşma yapıldı. İşte kritik zirvenin ardında gelen son dakika gelişmeleri ve 13 maddelik anlaşmanın içeriği...