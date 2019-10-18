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Son Dakika haberi: ile arasında mutabakatı sağlandı! 13 maddelik antlaşmadaki o detaylar...

Dün gece yaşanan gelişmelerden sonra sabah saatlerinde de son dakika peş peşe geliyor. ve arasında 'de Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapılan 'na ilişkin yapılan kritik görüşmenin ardından Türkiye-ABD ortak bir açıklamada bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD başkan yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede mutabakatın sağlandığı belirtilirken, 13 maddelik bir anlaşma da imzalandı. İşte son dakika gelişmesine ilişkin detaylar ve anlaşmanın maddeleri...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 08:10
Son Dakika haberi: Türkiye ile ABD arasında Suriye mutabakatı sağlandı! 13 maddelik antlaşmadaki o detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD başkan yardımcısı Mike Pence başkanlığında gerçekleştirilen kritik zirveden son dakika kararları çıktı. Konuyla ilgili ortak bir açıklama yapılırken Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin alınan yeni kararların yanı sıra 13 maddelik bir de anlaşma yapıldı. İşte kritik zirvenin ardında gelen son dakika gelişmeleri ve 13 maddelik anlaşmanın içeriği...

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Son Dakika haberi: Türkiye ile ABD arasında Suriye mutabakatı sağlandı! 13 maddelik antlaşmadaki o detaylar...
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