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haberi: İstanbul Avcılar'da 10 bin bina yenilenecek! Depremden sonra daireler boşalmıştı...

Eylül'ün sonunda Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından depremle ilgili haberleri geliyor. Habertürk'ün özel haberine göre Avcılar'da 10 bin bina acil olarak yenilenecek. 5.8'lik depremde yıkılan minarelerde 18'lik yerine 8'lik demir kullanıldığı ortaya çıktı. Mühürlenen binaların ise deniz kumundan yapıldığı gözler önüne serildi. Silivri'deki depremden sonra Avcılar'da yaşayan vatandaşların bazıları, çevre ilçelere taşındı, bilindiği gibi Avcılar; 1999 Marmara Depremi'nde de büyük hasar gören ilçelerin başında geliyordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 10:59
Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da 10 bin bina yenilenecek! Depremden sonra daireler boşalmıştı...

İstanbullulara diye sorulunca ilk akla gelen yer Avcılar olarak dikkat çekiyor. Marmara Denizi kıyısına çok yakın olmasından dolayı 1. derece deprem bölgesi olarak değerlendirilen Avcılar'da 1999 yılındaki Gölcük depreminde 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. 20 yıl önceki depremde Avcılar'da 1823 konut, 326 işyeri yıkıldı. Eylül'ün sonunda gerçekleşen depremde de en çok hasarı yine Avcılar aldı, bazı camilerin minareleri yıkıldı.

Avcılar Belediyesi tarafından yapılan incelemede 10 bin binanın acilen yenilenmesi kararı alındı!

İŞTE AYRINTILAR...

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Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da 10 bin bina yenilenecek! Depremden sonra daireler boşalmıştı...
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