Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da 10 bin bina yenilenecek! Depremden sonra daireler boşalmıştı...

İstanbullulara deprem diye sorulunca ilk akla gelen yer Avcılar olarak dikkat çekiyor. Marmara Denizi kıyısına çok yakın olmasından dolayı 1. derece deprem bölgesi olarak değerlendirilen Avcılar'da 1999 yılındaki Gölcük depreminde 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. 20 yıl önceki depremde Avcılar'da 1823 konut, 326 işyeri yıkıldı. Eylül'ün sonunda gerçekleşen depremde de en çok hasarı yine Avcılar aldı, bazı camilerin minareleri yıkıldı.

Avcılar Belediyesi tarafından yapılan incelemede 10 bin binanın acilen yenilenmesi kararı alındı!

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