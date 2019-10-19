Büyük İstanbul Depremi için Hollandalı 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets'tan uyarı: İstanbul'da deprem için o tarihlere dikkat!

İstanbul'da beklenen büyük deprem ne zaman olacak? İstanbul'da deprem olacak mı? Büyük depremleri bildiği için adı Deprem Kahini olarak bilinen Hollandalı Deprem Bilimci Frank Hoogerbeets, büyük İstanbul depremi için uyarılarda bulundu. Deprem bilimci Frank Hoogerbeets, İstanbul depremi için hangi tarihleri verdi? Kuzey Anadolu Fayı ve İstanbul depremi için Hollandalı Deprem Bilimci 'Deprem Kahini' Frank Hoogerbeets' bakın hangi tarihleri verdi...